Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 06:55 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:55 İstanbul'da disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan lise öğrencisinin odasında silahla yaraladığı okul müdürü hayatını kaybetti. Okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663af7ba4b8b5ab92d04e583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar Burdur’da ATV kazası; bir kişi öldü