İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden ayrılan isimlere seslenerek ''Gelin küskünlükleri sonlandıralım'' dedi. Yeni anayasa tartışmalarına değinen Dervişoğlu, ''Yeni anayasa arayışları, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbalin ve yeniden adaylık talebine aslında ölene kadar Cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir...

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