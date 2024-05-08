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  4. Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi

Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi

Antalya'da komşular arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşusunu iple aracına bağlayan şahıs, metrelerce sürükledi.

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