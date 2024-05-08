Anasayfa Video Galeriler Gündem Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 12:35 Antalya'da komşular arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşusunu iple aracına bağlayan şahıs, metrelerce sürükledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b477d4bae1921890e0e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası