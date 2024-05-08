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  4. Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi

Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi

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İzmit'te yaşanan bir iş kazasında 48 yaşındaki fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi.

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