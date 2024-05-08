Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 18:20 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:20 İzmit'te yaşanan bir iş kazasında 48 yaşındaki fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b984ea76a6bf5810dfaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma davasında çocuk için emsal karar Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru