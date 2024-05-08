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Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı.

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