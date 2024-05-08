Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:26 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b1afdfbc405415d000533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası İplik fabrikasında yangın paniği DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu