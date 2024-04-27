İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü

İstanbul Fatih'te 51 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki bir kişiyi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

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