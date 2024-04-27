Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 11:15 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 11:15 İstanbul Fatih'te 51 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki bir kişiyi kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cb4305cd3b78b0c075ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı: Gecenin hayaleti gündüz görüntülendi 42 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var Uçakta rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumunu böyle açıkladı Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı