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Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün kumarhane faaliyetlerine karışanlara karşı yürüttüğü operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

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