Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 22:35 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:35 Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün kumarhane faaliyetlerine karışanlara karşı yürüttüğü operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663bd41adc8f4ac3e700c563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi Boşanma davasında çocuk için emsal karar Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti