Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:05 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:05 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 38 olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cae16cd34af038a0b13e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Arka Sokaklar'a yeni transfer THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı