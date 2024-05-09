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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 38 olduğunu açıkladı.

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