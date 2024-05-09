Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:00 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 13:00 Antalya'da bir yolcu uçağı ön tekerinin patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663c9ed58cc180cd79077667" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Arka Sokaklar'a yeni transfer THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı