  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı

Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı

Güncelleme:

Antalya'da bir yolcu uçağı ön tekerinin patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı
Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi
Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Arka Sokaklar'a yeni transfer
Arka Sokaklar'a yeni transfer
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı
TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz
TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı
Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı
Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı