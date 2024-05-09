Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 09:51 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 09:51 İstanbul Küçükçekmece'de virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücünün savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663c7270c77d93ee1702c4a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Eda Erdem Dündar: Ülkemizi gururlandırmak için her şeyi yapacağız 10 ilde düğmeye basıldı: 72 gözaltı Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Bahar buraya uğramadı: Her yer beyaza büründü Bakan duyurdu: Ayazlar çetesi çökertildi Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı