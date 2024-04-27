Anasayfa Video Galeriler Gündem Seyir halindeki yolcu otobüsü skandal: Araç şoförsüz kaldı Seyir halindeki yolcu otobüsü skandal: Araç şoförsüz kaldı 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 11:40 İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cba114e47b1e7670bad87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı: Gecenin hayaleti gündüz görüntülendi 42 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var Uçakta rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumunu böyle açıkladı Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı