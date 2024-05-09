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  4. Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kaş ilçesinde köpeğinin ölümüne sebep olduğu nedeniyle tartıştığı komşusunu halatla aracın arkasına bağlayarak sürükleyen şahsın tutuklandığını açıkladı.

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