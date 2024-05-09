Bir estetik tedavisi skandalı daha...

İzmir'de boynundaki yanık izlerinden kurtulmak isteyen bir kişi özel hastanede geçirdiği operasyon sonucunda hastane ile davalık oldu.

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