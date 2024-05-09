Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir estetik tedavisi skandalı daha... Bir estetik tedavisi skandalı daha... 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 17:21 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 17:21 İzmir'de boynundaki yanık izlerinden kurtulmak isteyen bir kişi özel hastanede geçirdiği operasyon sonucunda hastane ile davalık oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cdbd28815ea199e088c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zübeyde Hanım'ın renkli gözleri, ilk kez Ankara'da vücut buldu Hasta taşıyan ambulans alev topuna döndü İstanbul'da tüneldeki makas kazası kamerada Ehliyet sınavı çetesine suçüstü Antalya'da korku dolu anlar: Oğlu ve annesi evdeyken evi yakmaya kalkıştı Bir babanın en zor anı: Aracın oğluna çarptığı anı kaydetti Dans yarışmasına katıldı: Melis Sezen dansıyla ortalığı kasıp kavurdu Gövde üzerine inen kargo uçağında dikkat çeken ayrıntı: Faciayı bakın kim önlemiş? O ülke karanlığa gömüldü: 21 eyalette elekrik kesintisi