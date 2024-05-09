Anasayfa Video Galeriler Gündem Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 17:26 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 17:26 Tunceli'de salep kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon nefes kesti. Araçlarının lastik izlerinden takip edilen kaçakçılar kıskıvrak yakalanırken operasyon görüntüleri de yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cdcfd9c5dc72519079c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir estetik tedavisi skandalı daha... Zübeyde Hanım'ın renkli gözleri, ilk kez Ankara'da vücut buldu Hasta taşıyan ambulans alev topuna döndü İstanbul'da tüneldeki makas kazası kamerada Ehliyet sınavı çetesine suçüstü Antalya'da korku dolu anlar: Oğlu ve annesi evdeyken evi yakmaya kalkıştı Bir babanın en zor anı: Aracın oğluna çarptığı anı kaydetti Dans yarışmasına katıldı: Melis Sezen dansıyla ortalığı kasıp kavurdu Gövde üzerine inen kargo uçağında dikkat çeken ayrıntı: Faciayı bakın kim önlemiş?