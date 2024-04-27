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  4. Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı

Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.

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