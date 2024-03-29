  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle

AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle

İstanbul'da AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü'nün "emeklilere 2 bin TL'lik emekli kart" vaadi sonrası binlerce emeklinin "adını listeye yazdırma kuyruğu" tepki çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise
Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise
İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti
İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti
Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi
Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi
Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama
Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama
İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada
İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada
İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı
İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı
Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı
Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL
Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL
CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi
CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi