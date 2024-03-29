Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle 29 Mart 2024 Cuma Saat: 12:30 İstanbul'da AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü'nün "emeklilere 2 bin TL'lik emekli kart" vaadi sonrası binlerce emeklinin "adını listeye yazdırma kuyruğu" tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66068a52604587b4ed017763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi