AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin kalesi olarak görülen Bağcılar’da Yıldıztepe Semt Pazarını ziyareti etti.

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