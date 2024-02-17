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  4. AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu

AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin kalesi olarak görülen Bağcılar’da Yıldıztepe Semt Pazarını ziyareti etti.

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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