Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 10:20 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 10:21 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin kalesi olarak görülen Bağcılar’da Yıldıztepe Semt Pazarını ziyareti etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d05e7bf20104c2d90a549d" allowfullscreen></iframe> Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu BENZER VİDEOLAR Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı 6 hain daha öldürüldü Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı Altın madenindeki facianın bilirkişi raporu tamamlandı Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' yanıtı sosyal medyayı salladı Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada 16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var