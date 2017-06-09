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  3. 09 Haziran 2017 19:15

Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı

Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin silahlı saldırısında, aracıyla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın söylediği türkü yürekleri parçaladı.

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Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
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Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
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Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
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Fatihte metruk bir bina çöktü
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Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
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Biriken gaz bomba gibi patladı
Biriken gaz bomba gibi patladı