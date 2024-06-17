Anasayfa Video Galeriler Gündem Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:17 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:17 HBO'nun efsane dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu için ABD'nin New York kentinde Empire State binası dev bir ejderha ile sarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6670375d9978234a9c0d2823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar