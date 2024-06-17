Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarında mide bulandıran rezalet: Bayramın da içine ettiler Yol kenarında mide bulandıran rezalet: Bayramın da içine ettiler 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:52 Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimlerinin ardından, yol kenarlarına atılan hayvan artıkları büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66703f8f0d1a52820f0055f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi