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  4. Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu

Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu

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Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu.

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