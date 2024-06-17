Anasayfa Video Galeriler Gündem Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:37 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:37 Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66703c08f79c9643fa0cfe13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar