Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı Sabaha kadar yanan cennetten geriye bu kaldı 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:57 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:57 İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667040b8677b877fde0d19b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi