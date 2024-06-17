Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi

Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın yaza damgasını vuracak olan Önümüz Yaz adlı şarkısının bir kısmını ve yeni bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden yayınladı.

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