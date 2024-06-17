Anasayfa Video Galeriler Gündem Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:41 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:41 Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın yaza damgasını vuracak olan Önümüz Yaz adlı şarkısının bir kısmını ve yeni bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66702f151853742a53016373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar