Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Özhaseki'den vatandaşa şok tepki: ''Mikrofonu atar giderim'' Bakan Özhaseki'den vatandaşa şok tepki: ''Mikrofonu atar giderim'' 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 10:40 Güncelleme: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:40 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkilerine verdiği yanıtla olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6603cd7dd5bc7cf4620da3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir aile içi cinayet daha: Boğazını keserek öldürdü Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti Bayraktar TB3 ASELSN'ın ürettiği yerli elektro-optik sistemi ile uçtu Göçmen kaçakçısı suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu’ndan, Murat Kurum’a oy isteyen Bakan Yerlikaya’ya: ''İşin gücün yok mu senin?'' Dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Komşular arası gürültü kavgası kanlı bitti Bir yıl sonra İstanbul'da yine aynı yer, yine aynı dolandırıcı... Menzilcilerin iftar kavgası İstanbul'da sokağa taştı