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  4. Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı:

Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı:

Güncelleme:

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

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