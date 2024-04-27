Anasayfa Video Galeriler Gündem Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı: Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı: 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 10:41 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:41 Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cac11dc3454a86f05cd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Gecenin hayaleti gündüz görüntülendi 42 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var Uçakta rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumunu böyle açıkladı Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı