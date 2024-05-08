Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:00 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 07:00 İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolda yoğun trafik oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663af8e7f965e7566405b313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar Burdur’da ATV kazası; bir kişi öldü