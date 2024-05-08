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İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü

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İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

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