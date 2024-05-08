Anasayfa Video Galeriler Gündem Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:15 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 07:15 Kısa bir süre önce eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yla boşanarak evliliklerine son noktayı koyan Nagehan Alçı, canlı yayında "Rasim'den neler çektim" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663afc6ba3d2a62e5b038a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar Burdur’da ATV kazası; bir kişi öldü