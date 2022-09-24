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Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa görevlilerin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

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