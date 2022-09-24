Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa görevlilerin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632f134c09db7a66dc71d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti Özdağ'dan Bakan Soylu için yeni video: ''ABD Soylu’ya uyuşturucu ile bağlantısını kesin dedi''