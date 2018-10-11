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  3. 11 Ekim 2018 23:39

Bakanın danışmanı soru sorulmasını engelledi

Katıldığı bir programın çıkışında Tarım Bakanı Pakdemirli'ye bir muhabirin soru sorması, bakanın danışmanı tarafından böyle engellendi.

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