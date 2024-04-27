Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 16:05 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 16:05 İstanbul Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cf82bae25b3b693058f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı İddia uğruna hastanelik oldu... Kas şovu hastanede bitti Özel hastanede yenidoğan vurgunu: Doktorlar gözaltında Esenyurt'un kadın hırsızlık çetesi kamerada