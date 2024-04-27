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İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

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İstanbul Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı.

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