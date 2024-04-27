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  4. Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.

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