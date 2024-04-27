Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cec746e8775bbb60d1ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı İddia uğruna hastanelik oldu... Kas şovu hastanede bitti Özel hastanede yenidoğan vurgunu: Doktorlar gözaltında Esenyurt'un kadın hırsızlık çetesi kamerada Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu