Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 ilde düğmeye basıldı: 72 gözaltı 10 ilde düğmeye basıldı: 72 gözaltı 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 09:21 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 09:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663c6b67599f76c6f40f0693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı İstanbul'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Eda Erdem Dündar: Ülkemizi gururlandırmak için her şeyi yapacağız Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Bahar buraya uğramadı: Her yer beyaza büründü Bakan duyurdu: Ayazlar çetesi çökertildi Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı