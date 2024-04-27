Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 ili birbirine bağlayan yolda heyelan: Trafiğe kapandı 2 ili birbirine bağlayan yolda heyelan: Trafiğe kapandı 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 16:55 Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü yol araç trafiğine kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662d03e2059170090808bb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada dehşet: Mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti Kemik parçaları kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait çıktı İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı