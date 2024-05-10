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Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia

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Gazeteci Yavuz Selim Demirağ Sinan Ateş'in ölümüne giden süreçle ilgili canlı yayında skandal iddialar ortaya attı.

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