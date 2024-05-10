Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla raflarda Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla raflarda 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 11:51 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:51 Adana’da gül üreticilerinde Anneler Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından 3 liraya satılan gül, çiçekçilerde ve internette 20 ile 40 TL arasında alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663de0278a9e53a2890aa863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Bu da konkordato çetesi: 200 milyon TL'lik vurgun yaptılar Deprem sonrası yer yarıldı: İçine insan sığabiliyor MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı İstanbul'da apart otelde yangın paniği 19 yaşındaki genç 5. kattan atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar