Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası yer yarıldı: İçine insan sığabiliyor Deprem sonrası yer yarıldı: İçine insan sığabiliyor 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 10:56 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 10:56 Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından insan boyunda çatlaklar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663dd31a85795f3ee90e3443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Bu da konkordato çetesi: 200 milyon TL'lik vurgun yaptılar MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı İstanbul'da apart otelde yangın paniği 19 yaşındaki genç 5. kattan atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar 20 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var