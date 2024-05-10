Havada arızalanan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Japonya’nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, "flap" arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663ddb4a46916bb2c50ffbd7" allowfullscreen></iframe>