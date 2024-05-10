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  4. Hainlerin Türkiye'deki inleri böyle imha edildi; tam 92 adet...

Hainlerin Türkiye'deki inleri böyle imha edildi; tam 92 adet...

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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde tespit edilen 92 ini imha edildi. 11 ilde düzenlenen operasyonların görüntüleri nefes kesti.

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