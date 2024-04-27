  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kemik parçaları kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait çıktı

Kemik parçaları kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait çıktı

Güncelleme:

Balıkesir'de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının 316 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fabrikada dehşet: Mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti
Fabrikada dehşet: Mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti
2 ili birbirine bağlayan yolda heyelan: Trafiğe kapandı
2 ili birbirine bağlayan yolda heyelan: Trafiğe kapandı
İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu
İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu
Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı
Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret
Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada
Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada
Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı
Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı
Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı
Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı
Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı
Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı