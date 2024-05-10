MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi

İstanbul'da bir okul müdürünün Iraklı lise öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto eden öğretmenler derslere girmedi.

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