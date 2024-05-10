Anasayfa Video Galeriler Gündem MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 10:35 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 10:35 İstanbul'da bir okul müdürünün Iraklı lise öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto eden öğretmenler derslere girmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663dce5f8ea99fcb2505f2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Bu da konkordato çetesi: 200 milyon TL'lik vurgun yaptılar Deprem sonrası yer yarıldı: İçine insan sığabiliyor Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı İstanbul'da apart otelde yangın paniği 19 yaşındaki genç 5. kattan atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar 20 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var