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Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu

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Konya'da 13 katlı bir inşaatta insan iskeleti bulundu. İskeletin kime ait olduğu otopsinin ardından belli olacak.

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