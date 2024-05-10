Anasayfa Video Galeriler Gündem Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 17:16 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 17:16 Konya'da 13 katlı bir inşaatta insan iskeleti bulundu. İskeletin kime ait olduğu otopsinin ardından belli olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e2c3dd9999472960b3103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu