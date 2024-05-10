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  4. Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

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Çorum'da bir apartmanda dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

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