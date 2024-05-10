Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:16 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:16 Çorum'da bir apartmanda dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e100f8ea13cd43d0bdb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili olarak görgü tanığı ifadeleri yalan çıktı Erdoğan'dan iş dünyasına ''yeni anayasa'' resti