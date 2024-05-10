Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:25 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 15:25 Meclis'te yine tansiyon tavan yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kürsüde konuştuğu sırada AK Parti sıralarından gelen tepki üzerine hakaretler havada uçuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e1254c01710db930db2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili olarak görgü tanığı ifadeleri yalan çıktı Erdoğan'dan iş dünyasına ''yeni anayasa'' resti