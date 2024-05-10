Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:31 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 14:31 Bir meslektaşlarının İstanbul Eyüpsultan'da Iraklı bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto eden öğretmen, İstanbul Valiliği önünde protesto gösterisi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e05852f5f004d30090f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili olarak görgü tanığı ifadeleri yalan çıktı Erdoğan'dan iş dünyasına ''yeni anayasa'' resti