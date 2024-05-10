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İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto

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Bir meslektaşlarının İstanbul Eyüpsultan'da Iraklı bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto eden öğretmen, İstanbul Valiliği önünde protesto gösterisi yaptı.

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