Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 17:10 ABD’nin Florida eyaletinde polis, şiddet ihbarı üzerine gittiği adreste ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli siyahi bir askeri 6 el ateş ederek öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e2aedef4bee73ed098f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu