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  4. ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada

ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada

ABD’nin Florida eyaletinde polis, şiddet ihbarı üzerine gittiği adreste ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli siyahi bir askeri 6 el ateş ederek öldürdü.

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