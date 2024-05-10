  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı

Güncelleme:

İstanbul Maltepe'de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'de eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden veli, ortalığı birbirine kattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu
Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu
ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada
ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada
Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif''
Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif''
Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var
Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var
Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı
Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı
Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi
Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi
İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto
İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto
MSB'den Bordo Bereliler için özel klip
MSB'den Bordo Bereliler için özel klip
''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu
''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu