Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 17:55 Güncelleme: 10 Mayıs 2024 Cuma 17:55 İstanbul Maltepe'de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'de eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden veli, ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e35786f708d8eb707f3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip ''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu