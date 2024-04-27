Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 14:20 Muş'un Varto ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim koyun otlatan çoban tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662cdf8f00fae29f4901bdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maliye ekipleri sahaya indi: Vatandaşlara ''fişleri kontrol edin'' çağrısı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Villada tatil hayali kuran onlarca kişi dolandırıldı Geçmeyen ağrıların nedeni nadir görülen gebelik çıktı Çanakkale Savaşları'nın sırrı bu asırlık kuyudan çıktı İddia uğruna hastanelik oldu... Kas şovu hastanede bitti Özel hastanede yenidoğan vurgunu: Doktorlar gözaltında Esenyurt'un kadın hırsızlık çetesi kamerada Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu