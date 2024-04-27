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  4. Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada

Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada

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Muş'un Varto ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim koyun otlatan çoban tarafından görüntülendi.

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