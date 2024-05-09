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  4. Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı

Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı

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Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen gelen heyelanda kamyonet, düşen dev kaya parçalarının arasında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

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