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  4. Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı.

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