Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 22:50 İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662ffa14a90b0deb0a0a6063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''