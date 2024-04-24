Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:51 Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili oldu. Afrika üzerinden gelen çöl tozu, başkent Atina'da gökyüzünü kapladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d6052e779bf11502c7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı İstanbul'da kuyumcu soygunu: Yere yatırıp darbettiler Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Trafikte yol verme çatışmasında kan aktı: 1'i çocuk 2 yaralı var Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar Rusya'da ''üst düzey'' gözaltı İstanbul'da kiralık daireye kaçak göçmen operasyonu İstanbul'da seyir halindeki taksi alev alev yandı Devlet hastanesinde yangın paniği